أصيبت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 4 سنوات بحروق خطيرة وكسور بعد سقوطها من علو أربعة أمتار في وعاء زيت مغلي داخل منزل ذويها فيلبنان.

وأفادت قناة تلفزيون “الجديد” اللبنانية بان مرام صبرا نقلت إلى مستشفى السلام في مدينة طرابلس شمال لبنان بعد سقوطها في الوعاء.

ونقلت عن مدير المستشفى جبريال السبع قوله، إن الطفلة من محافظة الضنية الشمالية لا تزال في حالة خطرة، بعد إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة في أكثر من 35% من جسدها.

وأشار السبع إلى أن الطفلة تحتاج للبقاء في المستشفى من 3 إلى 4 أشهر للعلاج.

ولم يورد تلفزيون الجديد كيفية وقوع الطفلة في إناء الزيت.