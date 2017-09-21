أعلنت شركة "بورشه" الألمانية للسيارات، صناعة يخت خارق، سيعرض للمرة الأولى في معرض موناكو لليخوت نهاية الشهر الحالي.

واليخت الجديد، الذي يدعى "ديناميك جي تي تي 115"، مطلي باللون الرمادي، ويبلغ طوله 35 مترا، وسيتكلف 16.7 مليون دولار، وصنعت 7 نسخ منه فقط.

وزود اليخت بجميع مستلزمات الرحلات الفاخرة، حيث يضم تشكيلات "مفروشات" فاخرة تكاد تضاهي مستويات القصور.

وقال المدير التنفيذي لشركة بورشه، رولاند هايلر، "احتذاء بالسيارات الرياضية الخارقة، سيجتذب ديناميك جي تي تي 115 محبي السيارات وملاك اليخوت أصحاب التفكير العصري".



وسيعرض اليخت الذي يمتلك ميزات "هجينة" تقتصد في استخدام الوقود، التي تتبعها بعض السيارات الحديثة، في موناكو، بمعرض اليخوت الذي يوافق 27 من سبتمبر.