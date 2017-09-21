توفي الضابط السوفياتي السابق، ستانيسلاف بيتروف، عن عمر 77 عاماً، علماً أنه جنّب العالم حرباً نووية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي، في ذروة الحرب الباردة.

وعمل بيتروف في مركز الإنذار المبكر السوفياتي عام 1983، عندما أطلقت أجهزة الكمبيوتر في المركز إنذاراً كاذباً عن رصد إطلاق صواريخ أميركية. لكن الضابط اتخذ قراراً على مسؤوليته، معتبراً ما حدث مجرد إنذار كاذب، ولم يبلغ رؤساءه به.

وحال الإجراء المذكور دون نشوب حرب نووية حينها، وأُعلن عنه بعد مرور سنوات عدة.

وكشفت التحقيقات في هذه الواقعة لاحقاً أن القمر الصناعي الروسي رصد ضوء الشمس المنعكس على بعض السحب، وعرفه خطأ بأنه محركات لصواريخ بالستية عابرة للقارات، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

يُشار إلى أن بيتروف توفي في منزله في 19 مايو/ أيار الماضي، لكن لم يُعلن عن وفاته إلا أمس الإثنين، من قبل المخرج الألماني كاري شوماخر.