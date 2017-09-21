نشرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية مقطعاً مُسجلًا لكلب يُدعى "زيوس" يتحول من اللون الأبيض إلى اللون البني بعد أن قام بتصرُّفٍ مُوحِل داخل أورانج بارك، بولاية فلوريدا الأميركية.

امتلأت الحفرة المُفضلة للجرو بالماء، مما جعله يحفر في الطين بشكل سريع ورشّ المياه الموحلة في كل أنحاء المكان.

ونتيجة لذلك غطى الطين وجهه وقوائمه الأربع حتى أصبح وجهه مغطى تماماً بالطين البنيّ.وفي خلفية الفيديو يُمكن سماع مالكة "زيوس" وهي توجه له الكلام لتأنيبه على خطئه "أنت محظوظ للغاية لأني أحبك"، وتواصل "أنت كلب سيئ، انظر لحالك كيف أصبحت"!