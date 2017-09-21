توفي صبي يبلغ من العمر 9 أعوام يوم الأحد الفائت بعدما وقعت عليه عارضة مرمى كرة القدم في مدرسة في شارع Hell''s Kitchen في مدينة نيويورك الأميركية، بحسب ما ذكر رجال الشرطة.

وفي التفاصيل، فقد كان الصبي توماسو سيراز يلعب كرة القدم خلال مباراةٍ للشباب تنظمها الكنيسة ​في الساعة العاشرة صباحاً.

ولفتت السلطات إلى أن الصبي كان يتدلى من عارضة المرمى في الصالة الرياضية فسقطت عليه.

وقد هرع رجال الشرطة إلى مكان الحادثة فعثروا على توماسو فاقداً للوعي ويعاني من إصابات بالغة في الرأس. وقد تمّ نقله بسرعة الى مستشفى Mount Sinai الغربي، إلا أنه توفي متأثراً بجر​وحه.

وقالت مصادر الشرطة إن توماسو كان مع ثمانية أطفال آخرين، يشرف عليهم ثلاثة أشخاص بالغين، يشاركون في برنامج تديره اكاديمية يوفنتوس.

ولفتت المصادر إلى أن الكثير من أهالي الأطفال كانوا في المكان أثناء وقوع الحادثة ومن بينهم والدة توماسو، باربرا ريكاردي، إلا أنه لم يُعرف ما إذا كانت الأم قد رأت هذا المشهد المأساوي.