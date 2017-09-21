ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، للمرة الأولى منذ إعلان حملها في فيديو خيري عن الصحة النفسية للأطفال.

وبدأت كيت، التي أجبرت على أخذ استراحة من الواجبات العامة بسبب غثيان الصباح، اليوم، حملة “أنت لست صغيرًا أبدًا”، للحديث عن الصحة العقلية، من قبل مركز “آنا فرويد” الوطني للأطفال والعائلات.

وحثت كيت الآباء على تشجيع أطفالهم على “الانفتاح على مشاعرهم”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتشمل الحملة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالصحة العقلية في المدارس، مقدمة فيديو من كيت التي سجلته أثناء زيارة لمركز “بيليفيمنت” في شرق لندن.

ومن خلال مناقشة الحملة، قالت كيت التي ستصبح قريبًا أمًا لثلاثة أطفال: “كآباء نريد جميعًا أن نضمن لأبنائنا أفضل بداية ممكنة في الحياة”.

وأضافت: “تشجيع الأطفال على فهم مشاعرهم المفتوحة يمكن أن يعطيهم المهارات للتعامل مع صعوبات الحياة صعودًا وهبوطًا، والتي سوف يواجهونها عندما يكبرون”.

وشددت على أنه من المهم أن يدرك الأطفال أن لديهم الثقة لطلب المساعدة إذا كانوا يواجهون الصعاب، مشيرةً إلى أن هذا هو سبب فخرها بدعم حملة “أنت لست صغيرًا للحديث عن الصحة العقلية”، التي يقوم بها مركز “آنا فرويد” الوطني للأطفال والأسر الذي يجري تعميمه في المدارس الابتدائية في خريف هذا العام.

وأشارت إلى أن موارد الحملة هي أدوات ممتازة لدعم الآباء والأمهات، وتبين كيف يمكننا مساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم والاستجابة بشكل مناسب ومنع المشاكل الصغيرة.