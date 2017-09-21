هرباً من فأر وجدته في غرفة نومها قفزت سيدة مصرية من الطابق الرابع لتصاب بكسور خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت بلاغاً من مستشفى المعلمين يفيد بوصول سيدة تدعى أميرة تبلغ من العمر 47 عاما مصابة بكسور خطيرة بالوجه والفكين والفخذين والحوض واشتباه في ارتجاج بالمخ وحالتها العامة سيئة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن السيدة فوجئت بفأر كبير الحجم داخل غرفة نوم شقتها التي تقع بالطابق الرابع في منطقة #العمرانية_بالجيزة فهربت منه وقفزت من شرفة الغرفة المطلة على الشارع ليفاجأ بها المارة تسقط أمامهم فاقدة للوعي.

قام المارة والجيران بنقلها للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.