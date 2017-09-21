التوقف عن التفكير بعد العمل أمر صعب في أفضل الظروف، لكن يمكن أن يكون أصعب حتى عندما تعمل من المنزل.

وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة هانس بوكلر الألمانية، بأن الرجال خصوصا يميلون إلى العمل لفترات طويلة دون أخذ راحة.

تقول إيفونه لوت التي ترأست الدراسة: «العمل من المنزل غالبا، ما يجعل الحدود بين العمل والحياة الخاصة غير واضح»، وهذا ما يجعل من المهم للغاية للموظفين وضع حدود واضحة.

وتقدم لوت النصيحة التالية: «إذا أمكن ينبغي على الموظفين توفير مساحة منفصلة خاصة بالعمل في المنزل». فتوفير هذه المساحة سيمنعك من رؤية ما يذكرك بمشروعك المقبل في غرفتي المعيشة أو النوم،

كما أن تغيير المناظر بعد العمل يمكن أن يساعدك في التوقف عن التفكير على نحو أسهل. وفي نهاية يوم العمل ينبغي الذهاب إلى مكان ما، فلتذهب إلى التسوق أو للركض، بحسب لوت. وتغيير الملابس أيضا عنصر مساعد، مثل تبديل ملابسك إلى أخرى كاجوال.

ويمكن للشركات المساهمة في تسهيل توقف الموظفين عن التفكير بعد العمل.