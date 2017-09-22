موضة جديدة لتدليل الحيوانات الأليفة انتشرت في مختلف المدن الروسية، فبعيدا عن تقليم الأظافر وقص الشعر، أصبحت الكلاب والقطط تحضي بلوك جديد باستخدام صبغات الشعر وتسريحات تغير من ملامحها وتشببها بالوحوش والمخلوقات الغريبة.

هذه الموضة الجديدة استفزت منظمات حقوق الانسان التي حذرت من استخدام الصبغة كونها تتسبب في خلق شعور القلق والاضطراب في نفسية الحيوانات الأليفة، وتعرضها للعديد من الأمراض الخطيرة.

لكن أصحاب صالونات التجميل الخاصة بالحيوانات يؤكدون أن المستحضرات المستخدمة آمنة، بل أن المصنعون يدعون بأن هذه الصبغات صحية وتحمي فروة الحيوانات، كونها مستخلصة من مكونات نباتية.