أظهر تسجيل فيديو من كاميرا مثبتة في سيارة، لحظة اصطدام حافلة كانت تقل قائد قوات الإنزال الروسية الفريق الاول أندريه سيرديوكوف، بسيارة أخرى، ما ادى الى اصابته بجروح خطرة.

ووقع الحادث المروع داخل منطقة كولسكي بمقاطعة مورمانسك شمالي غرب روسيا بحسب ما ذكر موقع قناة "روسيا اليوم".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن "سائق سيارة خاصة فقد السيطرة عليها في 15 أيلول الحالي ، وخرجت عن مسارها وسارت عكس السير واصطدمت بحافلة كانت ضمن قافلة عسكرية.

وأكدت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن شخصا لقي مصرعه في الحادث فيما أصيب 7 آخرون بجروح بينهم سيرديوكوف .