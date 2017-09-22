في أحدث التطورات في قضية الطفلة السعودية المفصولة من مدرستها بسبب شهرتها في التمثيل على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد والدها أنه تقدم بشكوى رسمية لوزارة التعليم لإنصاف ابنته وإعادتها إلى صفوف الدراسة.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، الخميس، عن والد الطفلة أنه تقدم بشكوى للتعليم، آملًا فتح تحقيق عاجل في الموضوع، ومحاسبة المتسبب بفصل ابنته.

وقال والد الطفلة إنه “لدى طفلتي ميول بالتمثيل، وقد اتجهت في الإجازة الأخيرة للتمثيل، ونشر المقاطع في “انستغرام”، ووجدت مقاطعها تداولًا واسعًا، ونحن حريصون على ألا تخرج بشكل عارٍ، أو تسجل فيديوهات غير لائقة، ونحن أحرص من المدرسة عليها، ونحاول احتواء موهبتها”.

وأضاف أن إداريات المدرسة تعاملن مع ابنته “بشكل قاسٍ وغير أخلاقي، وساومنها بين التمثيل ومغادرة المدرسة” ما أثر على الحالة النفسية لابنته.

وكانت إحدى مدارس بريدة، التابعة لمنطقة القصيم وسط السعودية قد رفضت استقبال الطفلة المشهورة ميار ،البالغة من العمر 9 أعوام، بحجة شهرتها، وتطرقها للكثير من القضايا الاجتماعية بقوالب كوميدية، من خلال مقاطع تمثيلية حظيت بإقبال واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وهددت مديرة المدرسة والمرشدة الإدارية لها، الطفلة ميار، في أول يوم دراسي، بترك التمثيل، وإلا ستواجه الطرد وتبحث عن مدرسة أخرى.

وكانت الطفلة نشرت شكواها من طريقة تعاطي إدارة المدرسة معها في مقطع فيديو حظي بانتشار واسع، وتسبب بتعاطف الكثيرين معها، متسائلة: “هل يوجد قانون يمنع عليها الظهور على المنصات الافتراضية، ما دفع إدارة تعليم القصيم إلى إصدار بيان توضيحي، توعدت فيه بمحاسبة المتورطين.