تسبب تسلق طالب لجوء إيراني جسرا حديديا في مدينة كولونيا الألمانية احتجاجا على رفض طلب لجوئه، في تعطل مئات

الرحلات بالسكة الحديدية في ألمانيا أول من أمس الأربعاء وذلك بسبب إغلاق الجسر أمام حركة القطارات من جراء عملية الاحتجاج.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية امس في ألمانيا إن صعود طالب اللجوء فوق جسر «هوهين تسوليرن بروكه» في كولونيا تسبب في حدوث تأخير بالنسبة لـ 234 رحلة وإلغاء 11 قطارا على مستوى ألمانيا.

وأخلت الشرطة سبيل الإيراني البالغ من العمر 29 عاما، حيث إن تصريح إقامته لايزال ساريا. وحركت الشرطة دعوى ضد الإيراني بتهمة تعطيل عمل المؤسسات العامة.