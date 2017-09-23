لدى كل إنسان شيء يخاف منه، مهما بدا هذا الشيء مضحكاً للآخرين، ثمة من يخاف من العتمة أو القطط وكثير من البشر يخافون من الفئران.



وهذا الخوف هو ما جعل امرأة مصرية تبلغ من العمر 47 عاماً تهرب من فأر ظهر في غرفة نومها بأن تقفز من الطابق الرابع لتصاب بكسور خطيرة.



وذكرت وسائل إعلام مصرية أن مباحث الجيزة تلقت بلاغاً من مستشفى المعلمين يفيد بوصول سيدة تدعى أميرة مصابة بكسور خطيرة بالوجه والفكين والفخذين والحوض واشتباه في ارتجاج بالمخ وحالتها العامة سيئة.



وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن السيدة فوجئت بفأر كبير الحجم داخل غرفة نوم شقتها التي تقع بالطابق الرابع في منطقة العمرانية بالجيزة فهربت منه وقفزت من شرفة الغرفة المطلة على الشارع ليفاجأ بها المارة تسقط أمامهم فاقدة للوعي. وقد قام المارة والجيران بنقلها للمستشفى.