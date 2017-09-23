أنشأت مدينة ملاهي كندية غرفة خاصة لإتاحة الفرصة لزوارها للتخفيف عن التوتر النفسي عن طريق تحطيم الأشياء، وأطلقت عليها اسم "غرفة الغضب".



وتوفر غرفة الغضب التي افتتحت في مدينة ملاهي ثوندردوم بولاية كالغاري الكندية في 15 سبتمبر، فرصة لروادها للتنفيس عن غضبهم والتخفيف من التوتر والإحباط عبر تحطيم المعدات المكتبية وغيرها من الأشياء.



وتبلغ تكلفة دخول غرفة الغضب 20 دولاراً كندياً للشخص الواحد، وتغطي التكلفة المواد اللازمة لتحطيم الأدوات، بالإضافة إلى معدات السلامة التي تستخدم للحماية من الحطام المتطاير.



وقالت مديرة مدينة الملاهي بوينتا فارزادامانش معلقة على الخدمة الجديدة: "نقدم هذه الخدمة للتنفيس عن الغضب والإحباط والتوتر، وخاصة لأولئك الذين يعانون من الضغط النفسي في العمل."



وأضافت: "يأتي الكثير من الموظفين الذين يمارسون أعمالاً مكتبية، لتخفيف التوتر لديهم عبر تحطيم أجهزة الكمبيوتر، والطابعات"

ويمكن لمستخدمي غرفة الغضب أن يحضروا المواد الخاصة بهم لتحطيمها، حيث تخضع للفحص من قبل موظفي مدينة الملاهي للتأكد من أنها آمنة، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.