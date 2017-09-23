هاجم سرب من النحل مدرسة ثانية في مقاطعة شنسي شمال غربي الصين فلسع 140 طالباً وأستاذاً نقل 80 منهم إلى المستشفى، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وذكر رئيس مكتب التعليم والرياضة في محافظة تشيانيانغ لان هوي تشيانغ أن سرب النحل هاجم الطلاب أمس (الثلثاء) قرب مدرسة هونغشان الثانية عند السابعة و10 دقائق صباحاً فلسع 10 طالباً وأستاذاً، مشيراً إلى نقل 76 طالباً و4 أساتذة إلى المستشفى حيث لا يزال ثلاثة منهم يتلقون العلاج أحدهم حال جسيمة لكنها لا تعرض حياته للخطر.



وعثر على خلية للنحل في وقت لاحق أسفل جسر بالقرب من المدرسة وتمت إزالتها. وتم القيام بمراجعات السلامة في المناطق المحيطة بالمدارس ورياض الأطفال لمنع وقوع حوادث مماثلة.