نجحت الإدارة العامة لمباحث الآداب المصرية ، فى إسقاط أكبر شبكة لتبادل الزوجات بعد القبض على موظف وفنى يقيمان حفلا جنسيا بتبادل زوجاتهم بمنطقة شبرا.



وبحسب صحيفة "صدى"، كانت قد وردت معلومات لمباحث الآداب بمنطقة شبرا المصرية ، بإنشاء المتهم ” محمد ح ” موظف فى فندق شهير صفحة على شبكة الإنترنت لاستقطاب راغبى تبادل الزوجات حتى تفاعل معه المتهم “محمد م” ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجاتهما فى حفلات جنسية داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.



وتبين من التحريات أن المتهمين كان يقيمان حفلات جنس، وكان كل متهم يقيم علاقة جنسية مع زوجة الآخر فى الشقة ، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات حيث أمر اللواء زكى زمزم بسرعة القبض على المتهمين.



على الفور انتقلت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة، وتم ضبط المتهمين فى حالة تلبس كل متهم يمارس الجنس مع زوجة الآخر.



واعترفت زوجتا المتهمين بأن أزواجهما أجبروهما على تبادل الجنس معهم بسبب شعورهما بالملل من العلاقة الجنسية ورغبتهما فى التغيير.