توفيت ليليان بيتانكور وريثة شركة «لوريال» الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل وأغنى امرأة في العالم بحسب تصنيف «فوربز» ليل الاربعاء الخميس عن 94 عاما، على ما اعلنت عائلتها.

وكتبت ابنتها فرنسواز بيتانكور مييرز في بيان «توفيت ليليان بيتانكور خلال الليل في دارتها. كانت لتحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 اكتوبر المقبل. وقد رحلت والدتي بهدوء». وقدرت مجلة «فوربز» الاميركية ثروة بيتانكور في العام 2017 بنحو 40 مليار دولار، وقد كانت أغنى امرأة وتحتل المرتبة الرابعة عشرة بين اثرى اثرياء العالم. وكانت مصابة بمرض الزهايمر، ما جعلها تبتعد عن الحياة العامة في العام 2012 وهي السنة التي غادرت فيها مجلس ادارة «لوريال» وتخلت عن اي منصب اداري في المجموعة.