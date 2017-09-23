للعام الثالث على التوالي، أصدرت مجلة "تايم" تصنيفها السنوي لأكثر 25 شخصية عالمية تأثيرًا على الإنترنت. تضمنت قائمتها لهذا العام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعارضة الأزياء كريسي تايغن الناشطة جدًا على موقع تويتر.



اختار محررو المجلة الأسماء الذي أدرجوها في القائمة بمتابعة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثير نشاطها على الصعيد العالمي، وقدرتها على التأثير في الأخبار، أي لا يظهرون في الأخبار العالمية فحسب، إنما يصنعون الخبر.



في ما يأتي الأسماء المدرجة في قائمة هذا العام لأكثر 25 شخصية عالمية تأثيرًا على الانترنت:



كريسي تايغن



هي عارضة الأزياء ومقدمة برنامج Lip Sync Battle، تعد من مشاهير تويتر. وصل عدد متابعيها على تويتر إلى أكثر من 5 ملايين متابع.



مات درودج



مؤسس الموقع الإخباري الشهير Drudge Report ومحرره. وهذا موقع يتابعه أكثر من مليار متابع في جميع أنحاء العالم، أشهرهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



جاي كيه رولينج



مؤلفة وكاتبة بريطانية، عرفت عالميًا بفضل سلسلتها الروائية المعروفة "هاري بوتر . يتابعها الملايين حول العالم باهتمام، ويتوقون لمعرفة المزيد عن حوادث رواياتها المثيرة.



كارتر ويلكيرسون



اشتهر بحملته لجمع 18 مليون تغريدة لصالح سلسلة مطاعم Wendy''s للوجبات السريعة لمساعدته على الحصول على وجبة دجاج مقلي من هذه المطاعم مدة عام. إلا أنه نجح في جمع 3.7 ملايين تغريدة فقط. إلا أن Wendy''s قدمت له دجاجًا مقليًا عامًا كاملًا.



ياو تشن



ممثلة صينية معروفة، وهي الأكثر شهرة ومتابعة على موقع Weibo للتدوين، بنحو 79 مليون متابع.



بريان ريد



مقدم برنامج التحقيقات الصحافية الشهير"S-Town" . توسعت شهرته وشهرة برنامجه في عالم الإنترنت بعدما بثّ 7 حلقات جديدة دفعة واحدة على الشبكة العالمية، وتم تحميلها 16 مليون مرة.



فريق BTS الكوري



ذاع صيت هذا الفريق الغنائي الكوري عالميًا بعدما حصل ألبومه "Wings" على المركز 26 في قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم، وبعدما تجاوز جاستين بيبر وسيلينا غوميز على قمة قائمة بيلبورد لأكثر 50 فنانا ناشطا على التواصل الاجتماعي طوال 27 أسبوعًا على التوالي.



أليكسي نافالني



محام وناشط سياسي وحقوقي روسي حارب الفساد وعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجرأة. يبث على "يوتيوب" مقاطع مصورة يحاول فيها تعرية الفساد المستشري في النظام الروسي، ويقول علانية إنه يخطط لمنافسة بوتين على الرئاسة الروسية.



دونالد ترمب



يعد الرئيس الأميركي من أنشط مستخدمي موقع تويتر. عندما بدأ حملته الانتخابية منافسًا هيلاري كلينتون على الرئاسية الأميركية، أكد خبراء أن تغريداته ستهدم أسس شعبيته وستكون السبب في خسارته الرئاسة. لكن ما حدث كان خلاف ذلك، إذ زادت تغريداته من شهرته وارتفع عدد متابعيه بشكل كبير.



مات فوري



صانع شخصية "بيبي الضفدع" المعروفة، يستخدمها لتوجيه رسائل تتعلق بقضايا اجتماعية مثيرة للجدال، مثل العنصرية.



ستيفين برويت



نهاراً، يعمل يوما متعاقدًا مع الجمارك الأميركية وحماية الحدود. وليلًا، يطوع محررًا في موسوعة ويكيبيديا على الانترنت. ومنذ عام 2006، حرر أكثر من مليوني نص، أي أكثر من أي محرر آخر باللغة الإنكليزية. وكتب مقالات تناول فيها 212 امرأة مؤثرة، مساهمًا في تصحيح اختلال التوازن الجندري.



بانا العابد



فتاة حلبية لفتت انتباه العالم بتغريداتها من حلب في أثناء حصار المدينة. فبمساعدة والدتها فاطمة، استطاعت بانا أن تحمل صورًا ومقاطع مصورة عن الحرب السورية، فتابعها نحو 365 ألف متابع. في ديسمبر 2016 أجليت بانا وأسرتها من الجزء الشرقي الذي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة في حلب إلى مكان آمن، ثم وصلت إلى تركيا، والتقاها الرئيس التركي طيب إردوغان في قصره في أنقرة.



جيجي غورجس



عارضة وممثلة وخبيرة ماكياج كندية، حظيت بشهرة واسعة على يوتيوب بسبب توثيقها مراحل تحولها من رجل إلى امرأة على مدى أشهر. وهي معروفة بأنها أكثر النساء المتحولات جنسيًا جرأةً في كلامها من دون قيود على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي.



جوناثان سن



باحث متعدد التخصصات ومصمم ومهندس وفنان وكوميدي ومؤلف وكاتب مسرحي. تشمل بحوثه فهم كيف ولماذا يجتمع الناس في مجتمعات على وسائل الإعلام الاجتماعية، وكيف تعبر هذه المجتمعات عن المكان الذي تجتمع فيه على الانترنت.



كايتي بيري



مغنية أميركية معروفة، ناشطة جدًا على موقع تويتر، وصارت أخيرًا أول مستخدم في تويتر يتجاوز عدد متابعيه 100 مليون.



كيم كارداشيان



تبقى نجمة تلفزيون الواقع من أكثر الشخصيات صخبًا على الإنترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأخبارها وصورها، على الرغم من ابتعادها عن الأنظار بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد تعرضها لعملية سرقة مسلحة.



براندن ميلر



ممثل جمع نحو 3 ملايين متابع على تويتر وإنستاغرام بسرعة.



عزرا ليفين وليا غرينبرغ وأنجل باديلا وساره دول ومات ترالدي (مؤسسو ذا إنديفيزيبل غايد)



كيف يمكن أن تبدأ ثورة سياسية من دون مال أو سلطة؟ الجواب، في هذه الحالة على الأقل، كان خادعًا بسيطًا: مستند غوغل. بعد فترة وجيزة من الإنتخابات، جمع هؤلاء الديمقراطيون - أربعة منهم من أعضاء الكونغرس السابقين - معارفهم السياسية وبصائرهم التي استخلصوها من وقتهم على التل في ما سيصبح دليلا غير قابل للتجزئة، وهو دليل إرشادي لإحداث التغيير السياسي من القاعدة إلى القمة.



ريهانا



من أنشط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر فيها آراءها وتعلق على منتقديها. وهي اعتادت نشر مقاطع مصورة وصور عن حياتها الخاصة.



تشانس مغني الراب



لا يكتفي هذا الفنان المعروف بالحضور الاجتماعي على شبكة الانترنت، بل يستخدم الشبكة أيضًا في تطوره المهني، فالموسيقى التي ينتجها يبثها على الشبكة العالمية فحسب، ما يجعله قريبًا جدًا من مريديه والمعجبين بموسيقاه.



آريـال مارتن (بايبي آريـال)



لهذه الفنانة التي لا يعرفها إلا الجيل الجديد من المستمعين إلى الموسيقى من خلال تطبيق ميوريكال.لي ذائع الصيت، وعددهم نحو 200 مليون، الكثير من المتابعين، يصل عددهم إلى 30 مليون متابع... والحبل على الجرار.



كايسي هو



تدير هذه المرأة، وهي بعد لم تتجاوز الثلاثين، امبراطورية بلوغايلايتز للرشاقة على يوتيوب، متجاوزة 121 مليون مشاهدة في عام 2016 وحده. يتابعها الملايين ليحصلوا على نصائحها الغذائية، وليعرفوا تفاصيل صراعها مع مرض نقص الشهية.



هدى قطان



هل يمكن اعتبار الأميركية العراقية الأصل هدى قطان أشهر مدونة في الجمال وأكثرهم تأثيرًا؟ نعم، والدليل نحو 20 مليون متابع على يوتيوب يشاهدون مرارًا وتكرارًا مقاطعها التعليمية في ميدان الجمال.



مارك فيشباك



تحظى مقاطعه التي يعلق فيها على الألعاب الرقمية بأكثر من 17 مليون مشترك وأكثر من 7 مليارات مشاهدة. فهو أسس لنفسه مملكة رديفة لصناعة ألعاب رقمية يصل حجمها إلى مئات الملايين من الدولارات.



دانيال ويزبرغ وكارلي زاكين



يعتبر الملخص الإخباري اليومي الذي يعدانه أنموذجًا رائدًا لمستقبل الأخبار، فهما أطلقتا "سكيم" في عام 2012 بوصفها رسالة إلكترونية إخبارية يومية تلخص الأخبار بطريقة من شأنها إطلاع جمهورها وترفيهه، خصوصًا أنه يتألف من النساء. لهذه الخدمة الإخبارية أكثر من 5 ملايين مشترك بينهم مشاهير مثل أوبرا ولينا دونهام وتريفور نوا.