أفادت الشرطة ووسائل إعلام بأن امرأة أشهرت مسدسا في وجه عاملين بمحل ملابس تملكه الشقيقات كارديشيان نجمات تلفزيون الواقع بمنطقة لوس انجيليس الأميركية ثم عادت إلى المحل في وقت لاحق ولوحت بسلاح أبيض.

وفرت المرأة المجهولة في المرتين قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليها.

وقالت جوانيتا نافارو من شرطة لوس انجيليس عبر الهاتف: «نريد أن نعرف من هي ونبعدها عن الشوارع».

وذكرت إدارة قائد الشرطة في بيان أن المرأة دخلت المحل في منطقة وست هوليوود خارج لوس انجيليس قبيل الظهر بقليل، وهي تصرخ قائلة: «ابتعدوا عن كوبا» فيما أشهرت المسدس في وجه أحد العاملين.