طرحت شقة تمتد على خمسة طوابق في اعلى قمة مبنى ولوورث بيلدينغ في نيويرك للبيع بـ 110 ملايين دولار لتصبح في حال حققت هذا السعر اغلى شقة في تاريخ المدينة.

وتبلغ مساحة الشقة 900 متر مربع تقريبا موزعة على خمسة طوابق مع شرفة على ارتفاع 220 مترا ومصعد كهربائي خاص. هذه بعض مواصفات هذه الشقة الفخمة التي يروج لها المقاول العقاري الكيمي بروبرتيز على ما افادت ناطقة باسم الشركة وكالة «فرانس برس».

وتولى المهندس الفرنسي تييري ديسبون ترميم المبنى التاريخي الذي شمل 33 شقة الى اضافة الى الشقة المعروضة للبيع. وسبق للمعماري الفرنسي ان رمم ايضا تمثال الحرية في نيويورك.

والمبنى تحفة معمارية تجمع بين طرازي «آر ديكو» و«القوطي الجديد» وهو مشهور بسطحه النحاسي، وأُنجز بناؤه في العام 1913 وكان الاعلى في العالم بارتفاع 241 مترا.

وبقي كذلك 17 عاما قبل ان يتجاوزه برج «مانهاتن تراست بيلدينغ» (282 مترا) الذي تملكه مجموعة دونالد ترامب العقارية. ويعود اسم المبنى الى مالك المتاجر الكبيرة فرانك ولوورث الذي حوله الى مقر مجموعته في اقصى جنوب مانهاتن قرب مركز التجارة العالمي. وقد باعت مجموعة ولوورث (التي بات فيناتور) المبنى العام 1998 عندما كانت تكافح من اجل الاستمرار.