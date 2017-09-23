أبدل عامل حمل الأمتعة في مطار تشانجي في سنغافورة بطاقات مئات الحقائب، ما أدى الى إرسال الحقائب إلى غير وجهتها.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز إن محكمة وجهت 286 تهمة إزعاج لتاي بون كيه البالغ من العمر 63 عاما ويعمل في حمل الأمتعة لصالح شركة تابعة لمجموعة مطار تشانجي. وأضافت الصحيفة أن تاي لم يفسر فعلته لكنه يعتزم الدفع ببراءته. وإذا أدين في الجلسة المقبلة يوم 17 أكتوبر فقد تسجنه المحكمة لمدة تصل إلى عام أو تغرمه عن كل تهمة. وذكرت وثائق المحكمة أن تاي تسبب في تغيير مسار أمتعة كانت متجهة لمدن مختلفة من بينها بيرث ومانيلا وفرانكفورت ولندن وسان فرانسيسكو.