أعلنت سلطات النقل البريطانية امس رفضها تجديد رخصة عمل سيارات تاكسي (اوبر) العالمية في العاصمة لندن.

وقالت هيئة النقل في لندن (تي اف ال) في بيان صحافي ان «أوبر أظهرت عدم قدرتها على تحمل المسؤوليات المؤسساتية في عدة حالات ومشكلات كانت لديها تعقيدات وتبعات ترتبط بأمن وسلامة العامة».

وأكدت ان «الشركة بهذه المواصفات لا تصلح لان تحمل رخصة نقل الركاب في لندن» مضيفة انها أبلغت إدارة الشركة في الولايات المتحدة بانها لن تجدد رخصتها التي ستنتهي يوم 30 الجاري.

وأوضحت هيئة النقل ان «أوبر بإمكانها الطعن في القرار خلال مدة 21 يوما وفي حال قيامها بذلك فإنه سيسمح لها بالاستمرار في النشاط بشكل عادي حتى الفصل في قرار الاستئناف».

وينتظر ان يكون لهذا القرار تبعات على عدة مستويات وخاصة بالنسبة للعاملين مع (اوبر)، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية ان عدد سائقي الشركة في لندن يزيد على 40 ألف شخص.