نشرت أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلوني، عبر حسابها على "إنستغرام"، فيديو ظهرت فيه أثناء وجودها في مبنى للأمم المتحدة في نيويورك.



وقد أذهلت المحامية (39 عاماً)، المتابعين بسبب تمكنها من استعادة رشاقتها بعد 3 أشهر على ولادة توأمها إيلا وألكسندر.



كذلك نشر الوزير اللبناني السابق الياس بو صعب صورة جمعته وأمل في المكان نفسه، وظهرت الأخيرة وهي ترتدي تنورة وسترة باللون الأحمر وقميصاً أقرب بلونه إلى البرتقالي، وبدت غاية في الأناقة.



فإذا أردت أن تخسري عدداً كبيراً من الكيلوغرامات خلال أيام قليلة مثل أمل كلوني، ننصحك بأن تتبعي هذا البرنامج:



الفطور: 100 غ من الفواكة الموسمية، 30 غ من حبوب الفطور الغنية بالألياف والتي لا تحتوي على السكر، كوب من القهوة أو الشاي خال من السكّر.



الغداء: طبق من يخنة غنية بالخضار، طبق سلطة تونا مع الخيار والخس والطماطم والخردل وقطعة من خبز القمح الكامل.



العشاء: 50 غ من الخضار مثل الجزر مع عصير الليمون، 100 غ من لحم أو الدجاج أو السمك الأبيض، و200 غ من الخضار المطهوة مع ملعقة وسط من زيت كانولا أو على البخار.



ولاتنسي أن تشربي ما لا يقل عن ليتر ونصف من الماء يومياً، وامتنعي عن تناول المشروبات الغازية، واتبعي هذه الحمية لمدة 15 يومياً، وستفقدين من 4 إلى 6 كيلوغرام بسهولة.