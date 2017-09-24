تشهد منطقة «ناين إلمز» في لندن أعمال إنشاء السفارة الأميركية، إذ تعد السفارة الأغلى في العالم، بتكلفة تتجاوز المليار دولار.



وتتم أعمال الإنشاء باستخدام تكنولوجيا عالية، إذ إنها مزودة بحواجز خارجية مضادة للتفجيرات والسيارات المفخخة، ومحاطة بخندق مائي يبلغ عرضه 100 قدم ويأخذ شكل نصف دائرة أمام السفارات.



وقالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية: تهدف كل هذه الإجراءات إلى حماية المبنى من هجمات إرهابية محتملة، لكن توفير مستوى عال من الأمن للسفارة تسبب بتأخير إتمام بنائها عن الموعد المحدد، وهو ربيع عام 2017 ،علاوة على ارتفاع كلفة إنشائها لتتجاوز مليار دولار.