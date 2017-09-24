أظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اغتيال صديق مقرب لمغني الراب “دريك”، بينما كان ينتظر فتح باب المبنى.



وكان أنطوني سواريز مُتربصًا به عندما فتح اثنان من المسلحين الملثمين وابلًا من الرصاص على مسافة قريبة من باب زجاجي في المبنى العالي بتورونتو في كندا.



ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر الفيديو كيف كان الضحية البالغ من العمر 33 عامًا ينتظر داخل البهو عندما قفز القاتلان من سيارة باتجاه المدخل.



ولم يكن لدى سواريز أي مكان للهرب عندما فتح رجلان ملثمان وابلًا من الرصاص عليه من خلال باب زجاجي، وقتلاه.



ولم يكتفِ القاتلان بإصابة الضحية عدة مرات، ففتح أحدهما الباب الزجاجي المحطم مسرعًا وأطلق عليه الرصاص مرة أخرى عن قرب، ليحرص على قتله قبل مسح البصمات والهرب.



ومن ثم يمكن رؤية لحظة هروب العصابة في سيارة بيضاء من طراز “فورد فيوجن”، بينما كان الضحية راقدًا على الأرض.



وبعد ذلك الحادث المؤسف نشر دريك صورة لصديقه على إنستغرام وقال: “فليرقد بسلام أحد أفراد عائلتنا شقيقنا. ما زلت لا أستطيع تصديق الأمر”.



وأضاف:”لقد كان شرفًا لي أن نتشارك تلك السنوات معًا وسوف أتذكرك مدى الحياة”.