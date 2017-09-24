يبدو أن نجم تلفزيون الواقع رودريغو ألفيس، الشهير باسم شبيه “دمية كين“، قرر اتخاذ خطوة أكثر تهورا تتعلق بالجنس.



فقد كشف رودريغو، 34 سنة، أنه يسعى لتغيير جنسه للمرة الأولى، واعترف أنه يفكر في إجراء عملية تحويل لتجنب كونه “الرجل المترهل القديم”.



وفي لقاء مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أعلن رودريغو أنه يفكر في السير على خطى “كايتلين جينر”، الذي قرر تغيير جنسه في وقت سابق من هذا العام وهو في عمر 67 عامًا.



واستهل كلامه قائلاً: “أنا سعيد جداً بأن أكون رجلاً في الوقت الراهن، ولكنني لا أريد أن أكون ذلك الرجل الخجول القديم”.



وأضاف: “سأفعل ما فعله كايتلين جينر، فعندما أصل إلى أواخر الخمسينيات أود أن أكون السيدة المثيرة وليس الرجل العجوز المترهل”.