أبدل عامل حمل الأمتعة في مطار تشانجي في سنغافورة بطاقات مئات الحقائب، مما أدى لإرسال الحقائب إلى غير وجهتها.

وقالت صحيفة ستريتس تايمز: “إن محكمة وجهت 286 تهمة إزعاج لتاي بون كيه البالغ من العمر 63 عامًا ويعمل في حمل الأمتعة لصالح شركة تابعة لمجموعة مطار تشانغي”.

وأضافت الصحيفة، أن تاي لم يفسر فعلته، لكنه يعتزم الدفع ببراءته، وإذا أدين في الجلسة المقبلة يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول قد تسجنه المحكمة لمدة تصل إلى عام أو تغرمه عن كل تهمة.

وذكرت وثائق المحكمة أن تاي تسبب في تغيير مسار أمتعة كانت متجهة لمدن مختلفة من بينها بيرث ومانيلا وفرانكفورت ولندن وسان فرانسيسكو، مضيفة أنه يعتقد أنه كان يبدل بطاقات الحقائب كل يوم تقريبًا من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى فبراير/ شباط.

وقال متحدث باسم المطار إنه لم يحدث أي اختراق لإجراءات الأمن.

وسافر نحو 59 مليون راكب عبر مطار تشانغي في 2016، وهو سادس أزحم مطار في العالم.

