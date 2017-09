أثارت ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل حول العالم لاستخدامها كلمة إنكليزية بشكلٍ خاطئ في سياق الجملة، فتساءل المستخدمون إن كانت تعرف معناها أساساً.



وجاء الخطأ اللغوي الذي وقعت فيه إيفانكا بعدما استخدمت عبارة "otherwise" أو "غير ذلك" في وسط الجملة، فكتبت على صورة (Cuddling my little nephew Luke... the best part of an otherwise incredible day!) وتعريبها الحرفي "أحضن ابن أخي الصغير لوك... أفضل جزء من، خلاف ذلك، يوم لا يصدق!".



وسخر المستخدمون من أنّ ترامب "يريد جعل أميركا عظيمة مجدداً"، بينما ابنته لا تعرف معاني كلمات بلغتها الأم.