نفذت البحرية الملكية البريطانية، الخميس، عملية إنقاذ درامية لأم وطفليها من قارب انقلب بهم جراء إعصار ماريا قبالة جزيرة فيكويس التابعة لبورتريكو.



ولم يتمكن رجل من النجاة عندما حاصرته المياه تحت القارب، بينما لم تتمكن قوة الإنقاذ من انتشال جثته.

وتلقى خفر السواحل في ميامي إنذارا ونداء استغاثة بعد تعطل قارب قبالة الجزيرة، بينما لم تنجح جهود البحث الأولية في انتشاله بسبب انقطاع الاتصال اللاسلكي مع تدهور الطقس.

ووصلت مروحيات إلى المنطقة يوم الخميس فى إطار عملية بحث منسق مع حرس السواحل الأميركى والبحرية وحرس الحدود والجمارك.

وأظهر مقطع فيديو رجال إنقاذ بريطانيين وهم ينتشلون الأم وطفلتها من على سطح القارب الجانح، بينما كان يتعرض لأمواج عاتية.

وكان ماريا، وهو ثاني إعصار كبير يمر بالكاريبي هذا الشهر، محملا برياح سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة وتصاحبه أمطار غزيرة عندما وصل إلى اليابسة قرب يابوكوا في جنوب شرق الجزيرة التي يسكنها 3.4 مليون شخص.