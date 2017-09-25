أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس ترام لامرأة منشغلة بهاتفها عندما حاولت عبور السكة دون الانتباه لما هو قادم نحوها.

كانت السيدة البالغة من العمر 40 عامًا تحدق بشاشة الهاتف وهي تعبر ممر المشاة أثناء مرور الترام.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية لم تنظر السيدة المنشغلة بالهاتف في أي من الاتجاهين قبل تخطي المارة المتوقفين في انتظار مرور الترام وعندما اعترضت طريق الترام دون دراية لم يكن هناك فرصة ليتوقف السائق.

وفي الفيديو يمكن رؤية الترام وهو يصدم السيدة بقوة كبيرة ليطرحها أرضا ويجرها على طول السكة قبل أن يتمكن السائق من إيقاف الترام بعد عدة أمتار أمام المارة المرعوبين.

وقع الحادث المروع في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وقالت تقارير محلية إن المرأة تجاهلت الأضواء وكانت تتحدث على الهاتف في ذلك الوقت.

ولحسن الحظ لم يقتل الحادث السيدة المسكينة ولكنه قطع ساقها اليمنى قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية.