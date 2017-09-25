تحاول شابة بريطانية أن تثبت أنها صاحبة أطول شعر في بريطانيا، بعد أن وصل طوله إلى أكثر من 5 أقدام.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن مونيكا شاه (37 عامًا) تقضي ساعة أسبوعيًا في غسل شعرها البالغ طوله 1.6 متر، وأكثر من 3 ساعات في تجفيفه، وأكثر من ساعة في وضع زيت الشعر مرتين في الأسبوع.

ولكن مونيكا، التي توقفت عن قص شعرها منذ ما يقرب من عقدين، تدعي أن شعرها “الحريري” أقل إزعاجًا من شعر معظم السيدات، لأنها لم تضطر أبدًا لزيارة مصفف الشعر، وهي مصممة أيضًا على الاستمرار في رعايته حتى يصل طوله إلى أكثر من 6 أقدام.

وقالت: “لا أستطيع التسوق دون توقف الناس والتحديق بي والتعليق على جمال شعري”.

وأضافت: “هو طويل جدًا، حتى أنني لا أستطيع استخدام مجفف الشعر، ولذلك أتركه ليجف بشكل طبيعي حتى لا يتشابك، إنه ينمو بسرعة، بمعدل حوالي بوصة واحدة في الشهر، وأعتقد أن ذلك بسبب نظامي الغذائي، فأنا آكل الكثير من الطعام الصحي مثل الخضار والفواكه والمكسرات”.

ووفقًا للصحيفة، تمتلك الأمريكية، أندريا كولسون (33 عامًا) شعرًا مساويًا في الطول لشعر مونيكا.

ولكن أطول شعر موثق في العالم تمتلكه الفتاة الصينية شيه كيو بينغ، حيث وصل طوله إلى 5.6 متر عندما تم قياسه في 8 مايو/أيار 2004.