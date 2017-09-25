يسعى غالبية المستخدمين في مواقع التواصل إلى التأثير في أكبر عدد ممكن من الناس، والبداية تكون من خلال ترك انطباع إيجابي. لذا نشر موقع "نوروساينس ماركتينغ" قائمة من المعايير التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار من أجل ترك انطباع إيجابي عبر الإنترنت:



1. الصورة هامة... جداً

البداية يجب أن تكون من الصورة، فهي العنصر الأساسي لترك الانطباع الأول، ولكي يكون هذا الانطباع إيجابياً عليكم الإدراك بأن الصورة تأتي قبل النصوص والمؤهلات وغيرها.

2. سحر السياق

لا يجب التعامل مع الصور بنفس الطريقة، فالصورة التي توضع في تطبيق مهني مثل "لينكدإن" لا يجب أن تشبه في حلتها تلك الموضوعة في تطبيق ترفيهي مثل "إنستاغرام" أو "سناب تشات".





3. ما هي الصورة التي تريدون رسمها عن أنفسكم؟

هل تسعون للظهور بمظهر الشخص الجذاب أو المتخصص أو المناضل القوي أو غير ذلك؟ فالصور في الأستوديو مثلاً تعطي مظهراً متخصصاً، بينما أخرى تظهركم بمظهر الشخص الوديع أو القوي. عليكم أن تحددوا نمطاً تسيرون عليه.

4. الروابط

يبني المتابعون نظرتهم حول الشخص بناء على الأشياء التي يرتبط بها، فسوف يكونون فكرة مختلفة إذا كنتم على قمة جبل أو في خضم حديث أو منشغلين في نشاط معين، أو ربما تقومون بحركات غريبة بوجهكم أو متكئين على دراجة نارية. كل عنصر من هذه العناصر يبني شخصية مختلفة.

5. الجسد

لغة الجسد أيضاً عنصر حاسم في بناء صورة حولكم. فرأس مستقيم يجعلكم أكثر صرامة مما إذا انحنى رأسكم قليلاً إلى أحد الجانبيين، بينما انحناء الرأس قد يظهركم أقرب إلى الضعف أو التبعية. لا توجد وضعية مثالية، بل الأمر مرتبط بالرسالة التي تحاولون إيصالها.

6. الملابس

هل ترتدون ملابس رسمية؟ خفيفة؟ ألوان مظلمة؟ هل شعركم فضفاض أم مرتب؟ هل ترتدون نظارات طبية أو شمسية؟ كل هذه التفاصيل يجب أن تحرصوا عليها لتتناسب مع الشخصية التي تحاولون رسمها للمتابعين.

7. نظرة العين

هل وجهكم موجه إلى الكاميرا أم لا؟ إذا نظرتم إلى الكاميرا سوف يتذكركم الناس أكثر، بينما وضع نظارات شمسية سوف يجعل الجمهور يتساءل إذا ما كنتم تختبئون لسبب ما.

8. النسخ المتطابقة

يحب الناس الذين يشبهونهم، بينما ينظرون بشكل مشبوه إلى المختلفين، لذا من المهم على شبكة الإنترنت أن تبدوا متطابقين مع جمهوركم المستهدف.