أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي عبر سؤال "غريب" وجهه إلى مدير واحدة من كبرى شركات الإنترنت في العاصمة موسكو.



وخاطب بوتن رئيس شركة "ياندكس" للإنترنت، أركادى فولوز، خلال جولة في مقر الشركة قائلا: "كم من الوقت علينا الانتظار حتى تأكلنا الروبوتات الذكية؟"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.

وقد فاجأ السؤال فولوز الذي اكتفى بالإجابة: "آمل ألا تفعل ذلك أبدا". وبعد توقف قليل، أضاف أن "الآلات في كثير من الأحيان تكون أفضل من البشر، لكنها لن تأكل أحدا".

وفي بداية الشهر الجاري، قال بوتن إن الذكاء الاصطناعي "هو المستقبل، ليس فقط لروسيا بل للبشرية جمعاء، وتمنح البشرية فرصا هائلة"، لكنه أشار إلى أنها تنطوي على "تهديدات يصعب التنبؤ بها".

وأكد بوتن "أن من يتزعم هذا المجال (الذكاء الاصطناعي) سيحكم العالم"، واعدا بمشاركة وتطوير الخبرات التي تكتسبها روسيا في هذا المجال، لتجنب أي صراع تكنولوجي مستقبلي.