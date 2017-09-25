في تحدٍّ للأطباء والمعتقدات الشائعة، تُوج رجل بريطاني بلقب أقوى رجل مُقعد في العالم ،بعد سحب مقطورة بيديه المجردتين.

وكان غريغ برامويل قد وُلد بمرض وراثي في العمود الفقري يحد بشدة من حركته ،ولكنه وجد مصدر شغفه في رفع الأثقال.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يكافح عامل المستودع في المشي ،ولكنه يرفض استخدام كرسي متحرك ،وبفضل إرادته الحديدية تمكن من الحصول على لقب أقوى رجل معاق في العالم ،بعد التنافس في “حديقة لندن الأولمبية” ،في وقت سابق من هذا الشهر.

وفاز الشاب البالغ من العمر “31 عامًا” على جميع المنافسين في 5 تحديات مختلفة بما في ذلك تحدي سحب المقطورة.

وعلى الرغم من بدء غريغ رفع الأثقال منذ سن 19 عامًا، إلا أنه لم يبدأ في التدرب لبطولة أقوى رجل معاق في العالم حتى العام 2014.

ويقول عن سبب اهتمامه بالرياضة: “اعتدت مشاهدة أقوى رجل في العالم ،وأنا طفل ،ولكن لم أعتقد أبدًا أنني أستطيع أن أصبح مثلهم بسبب إعاقتي”.

وذكر برامويل أن التدريب منحه هدفًا يسعى تجاهه ،وأنه يريد أن يثبت لطفله أنه ما من حدود لما يمكن الوصول إليه مع التصميم والإرادة.