التصرّف بحسب ما كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانيّة، قامت به ليلى (33 عامًا) وهي إبنة الرئيس الأذري إلهام علييف.

فقد كان الرئيس علييف يتحدث في الأمم المتحدة عن المجازر التي حصلت عن حرب "ناغورنو كرباخ" الدموية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا، بين الأعوام 1988 و1994، فشعرت بحيرة من أمرها أثناء الخطاب، فما كان منها إلا أن حملت هاتفها الذكي والتقطت صورًا على طريقة "سيلفي" مع تعابير وجهٍ مصدوم.

ولسوء حظّ الرئيس، فقد كانت كلمته تنقل مباشرةً على الهواء، فما كان من المتابعين إلا أن التقطوا صورًا لها خلال اللحظة الحرجة ونشروها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.