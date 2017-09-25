

قد يبدو الكرسي مجرد قطعة أثاث عادية وبريئة، لكن وفق موقع "لايف سترونغ" تؤكد الدراسات أن المشاكل الصحية التي يتسبب بها الجلوس تقترب من أضرار التدخين، سواء من حيث الإصابة بمرض السكري، أو التعرّض لمشاكل في القلب والأوعية الدموية أو الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وخلُصت دراسة، استمرت 14 عاماً وشملت ما يقرب من 185.000 مشارك ونشرت في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة، إلى أن الوقت الذي يقضيه شخص في الجلوس يزيد فرص وفاته، وذلك بغض النظر عن مستوى النشاط البدني لكل شخص.

ويؤدي الجلوس، وخاصة الجلوس على الكراسي، إلى فك الارتباط بين العضلات والضغط على الوركين وجمود العمود الفقري، كما أن تدفق الدم في وضعية الجلوس يصبح بطيئاً، ما يمكن أن يؤثر على وظائف الدماغ وصحة القلب وحتى زيادة خطر جلطات الدم. كما يمكن أن يؤدي الكرسي إلى انخفاض كبير في إنتاج أنزيمات حرق الدهون والسعرات الحرارية.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن جسد البشر لم يصمم للجلوس على كراس طوال اليوم، بل ليكون مستقيماً ونشطاً، وفي هذه الوضعية يصبح الجسد أكثر تأهباً ونشاطاً وطاقة، وأكثر حرية.

ولا يعتبر البديل الأنسب للجلوس هو الوقوف طوال الوقت، بل تنويع الوضعيات والحركات بين المشي، والوقوف، والانحناء وحتى الجلوس القرفصاء، وهذه بعض البدائل العملية:

1. اختيار مهمة تسمح لكم بالوقوف أكثر مثل تصفح الهاتف والمكالمات وتدقيق الوثائق.

2. أكل وجبة واحدة يومياً وقوفاً، وهذا لا يعني الأكل السريع أو غير الصحي، بل أخذ الوقت الكافي في المضغ والبلع والاستمتاع، لكن وقوفاً بدل الجلوس.

3. قضاء 15 دقيقة جالسين مباشرة على الأرض، وسوف يحب الأطفال ذلك منكم.