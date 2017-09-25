توصل باحثون إلى أن بعض الديناصورات الضخمة آكلة العشب التي عاشت في أميركا الشمالية قبل 75 مليون سنة، كانت تقتات أحيانا على القشريات في بعض الأوقات من السنة، وهي نتيجة مفاجئة للعلماء.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة فضلات متحجرة تعود إلى ديناصورات عاشت في ما يشكل اليوم ولاية يوتا الأميركية في العصر الطباشيري (قبل 135 إلى 65 مليون سنة).

ولدى تحليل هذه الفضلات المتحجرة، عثر العلماء على بقايا من خشب ومن هياكل لقشريات، بحسب ما أفادت كارن شين المسؤولة في متحف التاريخ الطبيعي في جامعة كولورادو. وهي المشرفة على هذه الدراسة التي نشرت خلاصاتها في مجلة «ساينتفيك ريبورتس».

وقالت لوكالة فرانس برس «كان الأمر مفاجئا لنا أن نكتشف أن هذه الديناصورات العاشبة الضخمة كانت تقتات على حيوانات قشرية»، ورجح الباحثون أن يكون استهلاك الديناصورات للقشريات كان موسميا، وربما مرتبطا بفترة الإنجاب.