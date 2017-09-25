الألوان هي الحل في أوقات الحزن والبؤس.. هكذا يعتقد مصمم الأزياء الإيطالي جورجو أرماني الذي عرض مجموعته لربيع وصيف 2018 في أسبوع الموضة في ميلانو يوم الجمعة.

وقال المصمم المخضرم البالغ من العمر 83 عاما للصحفيين بعد العرض «لا أفهم لماذا علي أن أغرق في الحزن وأجعل النساء أكثر حزنا.. أقدم الألوان كحل في وقت الأسى».

وأضاف أن الإلهام وراء مجموعته لم ينبع من حركة فنية محددة أو فترة معينة لكنه يتعلق أكثر «بإيقاعات مختلفة من الألوان»، وضمت المجموعة معظم سمات أرماني المميزة: القصات الواضحة والخطوط غير المتناظرة والألوان الزاهية إلى جانب الأنماط الهندسية القوية.