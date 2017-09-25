قالت صحيفة «صنداي تايمز» ان «أوبر» لخدمات النقل بالتطبيقات الذكية مستعدة لتقديم تنازلات من أجل أن تعدل سلطات لندن عن قرار عدم تجديد ترخيصها الذي قد يمثل انتكاسة كبيرة للشركة الأميركية السريعة النمو.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في هيئة النقل بالعاصمة البريطانية قولها ان هذه الخطوات مشجعة وتشير لإمكانية إجراء محادثات.

وصرح توم إلفيدج المدير العام لـ «أوبر» في لندن للصحيفة قائلا «لم يطلب منا أن نجري أي تغييرات لكن نود أن نعرف ما يمكن أن نفعله. ولكن هذا يتطلب حوارا وهو ما لم نحظ به للأسف».

وامتنع المتحدث باسم هيئة النقل في لندن عن التعقيب.

وقالت الصحيفة ان التنازلات ستتعلق على الأرجح بسلامة الركاب ومزايا السائقين وقد تفرض قيودا على ساعات العمل لتحسين السلامة على الطرق وعطلات مدفوعة الأجر.

وفاجأت هيئة النقل في لندن «أوبر» بقرارها الذي بررته بأن الشركة غير مؤهلة لتشغيل خدمة سيارات أجرة، وقالت إنها لن تجدد ترخيص الشركة عندما ينتهي في 30 الجاري، ويمكن لـ «اوبر» ان تستمر في خدماتها لحين انتهاء إجراءات الطعن على القرار.