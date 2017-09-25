بيعت مزهرية صينية، كان ثمنها يتراوح بين 430 يورو و690، بسعر خمسة ملايين فرنك سويسري (4.3 ملايين يورو) في مزاد علني نظمته دار «جنيف انشير»، بحسب ما أعلنت أمس الأحد.

وقال أوليفييه فيشو المسؤول عن المزاد لوكالة فرانس برس «إنه السعر الذي رسا عليه المزاد، لكن يجب إضافة العمولة بحيث يصبح الثمن الإجمالي 6.08 ملايين فرنك (5.4 ملايين يورو)».

وعلى هذا، يكون الوعاء قد بيع بعشرة آلاف ضعف ثمنه المقدر، فقد كان الخبراء يقدرون أن هذه المزهرية البالغ طولها 60 سنتيمترا وعليها رسوم لثلاثة تنانين، تعود إلى مطالع القرن العشرين.

إلا أن شخصين من المشاركين في المزاد قدرا أنها تعود إلى القرن الثامن عشر.