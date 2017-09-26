استقبل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، زوجة الرئيس الأمريكي مانيلا ترامب بالقبلات والأحضان خلال زيارتها إلى كندا، وتقود السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وفد الولايات المتحدة إلى مسابقة ” ألعاب إنفكتس ” التي تستضيفها مدينة تورنتو الكندية.



وتحضر ميلانيا المسابقة الرياضية المخصصة للجنود المصابين، في الفترة بين 23 إلى 30 سبتمبر، وهذه أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها السيدة الأولى بمفردها، منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.



وقال ترامب إن الألعاب التي بدأت باقتراح من الأمير هارى في 2014 سمحت في سنتين فقط لآلاف الجنود المصابين من دول عدة بالمشاركة فى مسابقات رياضية تنافسية، لافتا إلى أن هذا الأمر ” يجب أن يتم دعمه والاحتفاء به عالميا ” .



وأعربت ميلانيا عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققته نسختا المسابقة لعامي 2015 و2016 في لندن وأورلاندو (فلوريدا)، وتشبه المسابقة في طبيعتها الألعاب البارالمبية التي يتم عقدها كل عامين، ويتنافس فيها الجنود المصابون في رياضات كالسباحة وكرة السلة والرغبي وركوب الدراجات.