توّجت بيرلا حلو بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2017 بعد منافسة قوية خاضتها مع 15 متبارية، وتسلمت التاج من الملكة السابقة، ساندي تابت، في حفل ضخم مساء أمس الأحد في العاصمة اللبنانية، بيروت ومن تنظيم قناة "ال بي سي انترناشونال"، وقدمته الإعلامية ديما صادق.

وخاضت المتنافسات امتحان الطلّة والجمال والأسئلة أمام لجنة تحكيم متخصّصة تألفت من 8 أعضاء هم: ممثّل وزير السياحة اللبنانية المايسترو هاروت فازيليان، والإعلاميّة ماغي فرح، الموسيقيّ اللبناني العالمي إبراهيم معلوف، ملكة جمال لبنان السابقة ومصمّمة الأزياء جويل بحلق نادر، رئيسة تحرير مجلّة "لها" فاديا فهد، نجم كرة السلّة فادي الخطيب، "المؤثّرة على مواقع التواصل الاجتماعي Influencer" كريستينا بازان، والرسّام شوقي شمعون.

وأطلت المتباريات بلباسي البحر والسهرة وبفساتين من توقيع المصمّم اللبناني العالمي جورج حبيقة. وتأهلت 9 منهن إلى المرحلة النصف النهائيّة، حيث خضعن لأسئلة لجنة التحكيم المنوّعة لتصل بعدها 4 متسابقات إلى المرحلة النهائية.

وبعد الإجابة على السؤال الموحّد "إلى أيّ حدّ أنت مؤمنة بقدرة الشارع وحركة المجتمع المدني على إحداث تغيير في المجتمع اللبناني"، فازت بيرلا الحلو بتاج الجمال اللبناني للعام 2017، فيما حلّت جنى صادر وصيفة أولى، سابين نجم وصيفة ثانية، ريم خوري وصيفة ثالثة، ويسرى محسن وصيفة رابعة.

من هي بيرلا حلو؟

هي ابنة 22 ربيعاً، من منطقة بعبدا (محافظة جبل لبنان)، درست إدارة الأعمال والتسويق، ولفتت النظر إليها منذ انطلاق المسابقة فحازت على لقبMiss Confidence أو ملكة الثقة بالنفس، قبل أن تُتوّج ملكة على عرش الجمال اللبناني لعام 2017.

وفي السؤال الموحّد الذي طرح عليها حول مدى إيمانها بقدرة الشارع والمجتمع المدني على تغيير الواقع في لبنان، قالت بيرلا إنها ترى أنّ للحراك قدرة كبيرة على التأثير ولكن بشرط أن يتّفق الناس على مطالب موحّدة.



وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد اعتذار النجم راغب علامة عن المشاركة بسبب وفاة والد زوجته. وظهرت بكامل أناقتها بثلاثة إطلالات مختلفة، الأولى ارتدت فيها جمبسوت باللون الأسود وفي ظهورها الثاني ارتدت فستاناً باللون الأحمر، بينما اختتمت الحفل بفستان أسود. وكشفت عن مشاريعها الفنية الجديدة، حيث أعلنت أنها ستباشر بعد الحفل تصوير فيلمٍ سينمائي لها من كتابة كلوديا مرشيليان وإخراج باسم كريستو بعنوان "الصدفة".



وأثارت المتبارية يسرى محسن، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في المسابقة وهي تجيب على سؤال طرحه أحد أعضاء لجنة الحكم حول أهمية الرياضة، فقالت: "الرياضة مهمة للصحة الـ mentale" بدلاً من أن تقدم كامل الإجابة باللغة العربية.



كما ضجت صالة الإحتفال بالضحك عندما حولت أسم حملة "طلعت ريحتكم " إلى "طلعت ريحتنا ".



وعلى هامش الحفل، أجمعت خبيرات الموضة والمدونات على مواقع التواصل الاجتماعي على انتخاب المتسابقة ريم خوري كـ "ملكة التأثير" Miss influential، وفازت برحلة إلى إيطاليا.

وفازت ريم باللقب بعدما درست الخبيرات قدرتها على التأثير على مواقع التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن هذا اللقب دخل هذا العام على المسابقة نتيجة قدرة مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة على التأثير في المجتمعات. كذلك فقد فازت بيرلا الحلو بلقب "ملكة الثقة" Miss confidence.