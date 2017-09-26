أطلقت شرطة دبي جهازا جديدا يحمل اسم "المراقب الذكي" لضبط أمن الطريق يتمتع بمواصفات أذكى من أجهزة الرادار، إذ يمكنه رصد مخالفات عدة من السرعة والتجاوز من كتف الطريق والتحرك فوق الحاجز الحديدي الفاصل بين الاتجاهين.

وقال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري على هامش إطلاق الجهاز الجديد إن جهاز "المراقب الذكي يتميز بـ 9 خصائص عن أجهزة الضبط (الرادار) إذ يحتوي على منظومة متكاملة من الخصائص التقنية تساعد رجال المرور في ضبط أمن الطريق وتشديد الرقابة الالكترونية والتركيز على ضبط المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون بما يعزز استراتيجية شرطة دبي في جعل دبي مدينة آمنة.

من جهته قال مدير الإدارة العامة للمرور العميد سيف مهير المزروعي، إن المراقب الذكي يتميز عما سبقه من أجهزة الضبط بدقته العالية ووضوح صورته، وتمكنه من الحركة على الحواجز المعدنية لاسلكيا ويحتوي على كاميرا مراقبة عالية الجودة وقارئ لأرقام لوحات المركبات وضبط سرعات المركبات (رادار) ورصد مخالفات التجاوز من كتف الطريق وحالات العبور في المناطق المخالفة، ومخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة وعرقلة حركة السير وخاصية البث المباشر لإدارة مركز القيادة والسيطرة ومنبه ضوئي (لواح) وميكروفون لبث الرسائل الصوتية التحذيريةو يمكن التحكم به عن طريق تطبيق على الهواتف الذكية.