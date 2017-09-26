أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان ، اعقتال أحد الأشخاص بعد ظهوره برفقة فتاة في مقطع فيديو تداوله ناشطون، ووصفوه بأنه “شاذ وسادي”، نظراً للمشاهد التي احتواها المقطع والتي كانت صادمة للشعب اللبناني.

وأفادت الجهات الأمنية بأن التحقيقات جارية حول المقطع المصور وما ظهر فيه، مؤكدة أن الشاب والفتاة كانا يقومان بأعمال “منافية للآداب”.

وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للآداب تم توقيف الشاب م.ر. من قبل شعبة المعلومات والتحقيق جار”.

وانتشر، أمس الأحد، مقطع فيديو صادم يظهر فتاة تربط شاباً بسلسلة وتجره خلفها أينما ذهبت، وظهرا أيضاً في أحد المطاعم وكان الشاب يفترش الأرض في موضع أشبه بالكلاب، كما ظهر أن الشاب كان يرتدي ملابس داخلية نسائية.

وظهر الرجل في مشهد آخر في مكان عام وهو يلعق قدميْ الفتاة بينما كانت هي تقلم أظفارها، وهو ما أثار استهجان العشرات ممن تواجدوا في المكان.

ونشرت صفحة على موقع “فيسبوك” باسم “وينيه الدولة”، مقطع الفيديو الذي لا يمكن التثبت من صحته أو حقيقته، تحت عنوان بـ “مشهد مرعب في جونية.. امرأة تستعبد رجلا”.

وأثار المقطع ردود فعل واسعة، تباينت بين الاستنكار والغضب، في حين أكد ناشطون أن مثل هذه المشاهد غريبة على الشعب اللبناني خاصة وأنها وقعت على الملأ وفي أماكن عامة.