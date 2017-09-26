اعتذر الرئيس التنفيذي لـ «أوبر» عن الأخطاء التي ارتكبتها شركة تطبيق خدمات سيارات الأجرة في لندن وتعهد بالتغيير في الوقت الذي تواجه فيه الشركة قرارا أصدرته المدينة بعدم تجديد ترخيصها.

وكتب دارا خسرو شاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» في رسالة مفتوحة «في حين أحدثت أوبر ثورة في طريقة انتقال الناس بين المدن في أنحاء العالم، فمن الصحيح أيضا أن هناك أخطاء ارتكبناها على طول الطريق.

بالنيابة عن الجميع في أوبر، أعتذر عن الأخطاء التي ارتكبناها... سنطعن على القرار بالنيابة عن الملايين من سكان لندن، لكننا نفعل ذلك مع الاعتراف بأننا يجب أن نتغير».

وقالت أوبر إنه من غير الواضح ما المخاوف التي لدى هيئة تنظيم النقل في لندن كي تجردها من ترخيصها للعمل بواحدة من أغنى المدن في العالم.

وقال فريد جونز رئيس المدن لدى أوبر في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية «الجلوس مع ممثلي هيئة النقل في لندن بأسرع ما يمكن سيكون الأمر الأكثر فائدة لنفهم فعليا مخاوفهم وندرك طبيعتها... من غير الواضح بالنسبة لنا ما مخاوفهم».