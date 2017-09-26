يسيطر الخوف من التقدم في السن على الصينية تشين يان التي قررت في سن الخامسة والثلاثين الخضوع لجراحة تجميلية على غرار كل صديقاتها.

وتشهـــد الجراحــــات التجميلية فورة في الصين مع ارتفاع الدخل الفردي والتأثيرات الغربية وضغوط وسائل التواصل الاجتماعي للظهور بمظهر جميل.

وتقول تشين يان متنهدة بعد خضوعها للعملية، «ما ان تتزوج المرأة وتصبح اما وتتجاوز سن الثلاثين تعتبر في منتصف العمر. لا اريد ان اكون في منتصف العمر في هذه السن المبكرة».

وأتت مالكة المتجر هذه من اقليم هونان في وسط البلاد الى عيادة خاصة في شنغهاي للخضوع لعملية لتجميل للانف بلغت كلفتها 52515 يوان (ثمانية آلاف دولار).