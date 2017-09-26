وصل إلى مطار العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، جثمان المصرية إيمان عبد العاطي، المعروفة إعلاميًا بـ"أسمن امرأة في العالم"، قادمًا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد أن وافتها المنية أثناء رحلتها العلاجية.

وقال مصدر ملاحي في مطار القاهرة الدولي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "جثمان إيمان (36 عامًا) وصل إلى المطار، اليوم، على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أبو ظبي"، مشيرا إلى أنه "سيتم تسليم جثمان إيمان لذويها في وقت لاحق".

وكان أعلن مستشفى "برجيل" للجراحات المتطورة في أبوظبي، أمس، وفاة إيمان، إثر صدمة "إنتانية" (حالة صحية خطرة تحدث نتيجة انخفاض التروية الدموية للأنسجة ونقل الأوكسجين في الدم) مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

وفي 4 مايو الماضي، غادرت إيمان الهند متوجهة إلى أبوظبي لمواصلة العلاج. وكانت إيمان تعاني من سمنة مفرطة للغاية، إذ بلغ وزنها نحو 500 كغم (حسب أسرتها)، وهي تعد أسمن امرأة في العالم.