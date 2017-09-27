

انهارت مذيعة أخبار على الهواء مباشرة ،خلال تقديمها تقريرًا حيًا عن الزلزال المدمر في المكسيك، عندما كشفت أن زوجة زميلها كانت من بين القتلى.

وكانت المذيعة يوريريا سيرا، تقدم تقريرًا على محطة “إيماجين” التلفزيونية عندما تحدثت للمراسل في مكان الحادث والجمهور عن أحد القتلى.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الزلزال ضرب مدينة “مكسيكو سيتي” واثنتين من الولايات المجاورة يوم الـ19 من سبتمبر/ أيلول، ما أسفر عن مصرع أكثر من 300 شخص، ومحاصرة العديد من الضحايا داخل المباني المنهارة.

وكشفت المذيعة التي لم تستطع مقاومة الدموع، كيف تزوجت الضحية من زميلها خوليو أوكانا، وتوفيت بعد أن أمضت 73 ساعة عالقة تحت الأنقاض.

وظل المراسل في الميدان صامتًا، بينما كافحت المذيعة المنهارة في تقديم الأنباء دون أن تبكي.

وقالت المذيعة عن زميلها أوكانا: “نرسل له عناقًا كبيرًا لابنه وجميع أفراد الأسرة، ونحن هنا لنعانقه في الأيام المقبلة يا لها من مأساة”.

ويمكن رؤية المذيعة في الفيديو، وهي تنجح بالكاد في الإعلان عن فاصل إعلاني قبل أن تنهار في البكاء.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 على مقياس ريختر، عن مقتل أكثر من 310 أشخاص وإصابة الآلاف في “مكسيكو سيتي” والمدن المجاورة.

وتبع الزلزال الأول زلزال آخر بعد 4 أيام بلغت قوته 6.1 على مقياس ريختر، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح في ولاية أوكساكا الجنوبية.