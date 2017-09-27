أردى حراس أمن بسجن تولال 2 بمدينة مكناس المغربية، شخصًا محكومًا بالإعدام، بإطلاق الرصاص عليه، بعد محاولته احتجاز أحد عناصر الأمن.

ودخل السجين المدعو إبراهيم الحساني الملقب بـ إبراهيم انزا والمصنف ضمن الفئة “أ”، أي “خطير جدًا”، بسجن تولال 2 بمدينة مكناس المغربية، في شجار مع حراس السجن، وهاجم أحدهم بحجر اقتلعه من جدار السجن فأرداه قتيلًا بعد ضربه على رأسه، الأمر الذي استدعى قوات الأمن إلى إطلاق النار عليه اضطراريًا.

ونُقل السجين إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات لكنه فارق الحياة، كما نُقل إلى المستشفى نفسه موظفون بسبب إصابات متفاوتة جراء العراك.

وكان السجين قد أدين في قضايا قتل عمد وشروع بالقتل، وحُكم عليه بأحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام، كما قتل خلال محاكمته شرطيًا بمحكمة تطوان وموظفًا بالسجن المركزي بالقنيطرة، وأفشل حراس السجن المركزي بـ”مول البركي”محاولته للهرب.