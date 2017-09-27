سقط بطل كمال الأجسام السنغافوري براديب سبرامينيان، ميتا في حلبة الملاكمة، بعد مباراة ضد نظيره ستيفن ليم، وهي مباراة افتتاحية لبطولة آسيا لألعاب القوى.



وأظهر مقطع فيديو النزال بين المتنافسين والذي كشف عن نشاط "ليم" البالغ من العمر 41 عاما، فيما ترنح"سبرامينيان‏" البالغ 32 عامًا، أكثر من مرة خلال المباراة، واحتاج إلى مساعدة معاونيه للعودة إليها، إلا أنه خسر المباراة في النهاية.



وأثناء الإعلان عن فوز "ليم" حينما كان الحكم ممسكا بيدي الملاكمين، بدا الخاسر "سبرامينيان" غائبا عن الوعي، ويقف على قدميه بصعوبة، ثم توجه إلى زاوية الحلبة، وسقط هناك. الغريب أن الفائز "ليم"، كان سيلاقي ملاكما آخر هو "سيلفستر سيم"، إلا أنه انسحب قبل المباراة، فقرر الضحية سبرامينيان، مواجهة “ليم”، لكي تُفتح له أبواب الشهرة، إلا أنها قادته إلى الموت، بالسكتة القلبية نتيجة فشل الجهاز التنفسي، وفق التقرير الطبي.